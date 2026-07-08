«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 3 703 0

Употребление этого продукта позволит сохранить ясный ум и хорошую память даже в глубокой старости.

Сколько нужно есть яиц в день без вреда для здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Эндокринолог Павлова: яйца снижают риск болезни Альцгеймер

Регулярное добавление куриных яиц в рацион способствует существенному снижению вероятности развития болезни Альцгеймера. Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на заявление врача-эндокринолога Зухры Павловой в ее Telegram-канале.

Эксперт подчеркнула особую значимость этого продукта для поддержания когнитивных функций человека. По мнению медика, такая привычка является инвестицией в здоровье мозга. Она позволит сохранить ясный ум и хорошую память даже в глубокой старости.

По словам специалиста, исследования подтверждают прямую зависимость между частотой появления яиц на столе и защитой нервной системы от необратимых поражений.

Эндокринолог пояснила, что в составе яиц присутствуют уникальные компоненты, критически важные для мозговой активности. Среди них выделяются холин, лютеин и зеаксантин. Эти нутриенты непосредственно влияют на качество обучаемости и надежность памяти, а также обеспечивают защиту клеточных структур от негативного воздействия окислительного стресса.

Павлова привела статистические данные: употребление яиц несколько раз в месяц снижает риск деменции на 17%, включение их в меню несколько раз в неделю — на 20%, а ежедневное употребление — на 27%.

«Яйца — это не магическая таблетка, но отличная инвестиция в то, чтобы и в 80 лет помнить, куда вы положили ключи», — добавила эксперт.

Яйца остаются одним из самых сбалансированных источников питательных веществ. Правильный выбор продуктов для утреннего приема пищи может стать определяющим фактором в профилактике тяжелых возрастных заболеваний и поддержании общего тонуса организма на протяжении многих десятилетий.

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