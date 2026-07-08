Избыточные рекомендации? Более трети россиян не возвращаются к врачу после лечения

ТАСС: более трети россиян не возвращаются к врачу после лечения

Более трети жителей России не доходят до контрольного приема после лечения и самостоятельно решают, какие назначения врача выполнять. К такому выводу пришли аналитики страхового брокера Mains по итогам опроса 1218 человек, сообщило ТАСС.

Исследование показало, что повторный визит к врачу для значительной части пациентов остается скорее исключением, чем правилом. После завершения лечения 35% респондентов почти никогда не записываются на повторный прием, еще 24% делают это редко.

Даже те, кто возвращается к специалисту, чаще всего идут не для профилактического контроля. Поводом обычно становятся сохраняющиеся симптомы или необходимость продлить больничный.

Совладелец Mains Павел Озеров отметил, что без внешней причины люди практически не обращаются к врачу повторно.

«Самостоятельно, без вынуждающих обстоятельств, к врачу идут единицы», — сказал он.

Проблемы возникают и с выполнением назначений. Все выписанные препараты покупает только каждый третий участник опроса. Остальные либо выбирают из списка самое важное, либо приобретают часть лекарств, либо вовсе игнорируют назначения.

Главным барьером стала стоимость препаратов. На высокие цены пожаловались 32% тех, кто отказался от части лекарств. Еще часть респондентов считает некоторые назначения лишними или просто не доверяет отдельным рекомендациям врача.

Исследование также показало, что у многих россиян сформировалась привычка экономить на здоровье. Так, 36% участников опроса признались, что иногда им проще «перетерпеть», чем оплачивать лечение. Почти столько же считают, что врачи нередко назначают больше, чем действительно нужно.

Еще одна причина — работа. По данным опроса, 37% россиян заявили, что график мешает им нормально заниматься здоровьем и проходить лечение без спешки и переносов.

Самый высокий уровень доверия участники опроса выразили врачам, к которым обращаются по добровольному медицинскому страхованию. Высокие оценки им поставили 50% респондентов. Частным клиникам доверяют 44%, государственным поликлиникам — 30%.

Телемедицина пока тоже не стала полноценной заменой очному приему. Онлайн-консультациям высоко доверяют 36% опрошенных.

Дело не только в дисциплине пациентов. На поведение людей влияют стоимость лекарств, занятость, прошлый опыт общения с врачами и сомнения в необходимости назначений.

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