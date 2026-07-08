Живут в одном доме? Уилл Смит вновь сошелся с женой Джадой

Актеры Уилл Смит и Джада Пинкетт‑Смит снова живут вместе

Голливудская пара актеров Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит вновь живут вместе после длительного периода разлуки. О воссоединении актеров сообщил портал People со ссылкой на близкий к семье источник.

По данным издания, 54-летняя Джада переехала обратно к 57-летнему Уиллу около двух лет назад. Инсайдер отметил, что супруги счастливы, испытывают взаимную любовь и по-прежнему поддерживают друг друга.

Новость о тайном расставании пары стала известна публике в 2023 году, когда Джада опубликовала мемуары «Достойная». В книге она рассказала, что они с Уиллом фактически перестали жить вместе еще в 2016 году, хотя официально брак не расторгали и оставались мужем и женой юридически.

Слухи о примирении подкрепились недавним совместным появлением звездной семьи на показе Christian Louboutin в рамках Парижской недели моды, где они поддерживали своего сына Джейдена. На мероприятии также присутствовали дочь Уиллоу, мать Джады и старший сын актера Трей от первого брака.

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