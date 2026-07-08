Живут в одном доме? Уилл Смит вновь сошелся с женой Джадой

|
Алена Куликова
Алена Куликова 101 0

Новость о тайном расставании пары стала известна публике в 2023 году, когда супруга актера опубликовала мемуары.

Смиты снова живут вместе после семи лет раздельно

Фото: www.globallookpress.com/FS

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актеры Уилл Смит и Джада Пинкетт‑Смит снова живут вместе

Голливудская пара актеров Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит вновь живут вместе после длительного периода разлуки. О воссоединении актеров сообщил портал People со ссылкой на близкий к семье источник.

По данным издания, 54-летняя Джада переехала обратно к 57-летнему Уиллу около двух лет назад. Инсайдер отметил, что супруги счастливы, испытывают взаимную любовь и по-прежнему поддерживают друг друга.

Новость о тайном расставании пары стала известна публике в 2023 году, когда Джада опубликовала мемуары «Достойная». В книге она рассказала, что они с Уиллом фактически перестали жить вместе еще в 2016 году, хотя официально брак не расторгали и оставались мужем и женой юридически.

Слухи о примирении подкрепились недавним совместным появлением звездной семьи на показе Christian Louboutin в рамках Парижской недели моды, где они поддерживали своего сына Джейдена. На мероприятии также присутствовали дочь Уиллоу, мать Джады и старший сын актера Трей от первого брака.

Ранее 5-tv.ru писал о воссоединении актрисы Екатерины Климовой и ее бывшего супруга Гела Месхи. Они вместе вышли в свет ради выпускного дочери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ
2:55
Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео