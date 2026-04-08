Фото перед убийством: последние минуты жизни семилетней девочки попали на камеру

Дарья Орлова
Снимок, сделанный в грузовике, стал одним из самых жутких доказательств в деле.

Семилетняя девочка попала на фото за минуту до своей смерти

Появилась фотография, от которой невозможно отвести взгляд: на ней семилетняя Афина Стрэнд запечатлена внутри грузовика FedEx буквально за мгновения до своей гибели. Кадры оказались в распоряжении издания The Sun.

Этот снимок был сделан камерой в кабине автомобиля — именно тем человеком, который впоследствии лишил девочку жизни.

Кадр стал одним из ключевых и самых тяжелых доказательств по делу, показав последние минуты ребенка перед трагедией.

Семилетняя Афина Стрэнд была похищена 30 ноября 2022 года. По данным следствия, преступление совершил сотрудник службы доставки, работавший по контракту и привозивший посылки в дом ее семьи.

Позже выяснилось, что девочку он вывез на автомобиле, а затем убил. Ее тело обнаружили примерно в шести милях от дома.

Обвиняемый — Таннер Линн Хорнер — признал свою вину в суде. Опубликованный снимок стал символом всей трагедии — он запечатлел ребенка в тот момент, когда еще оставалась надежда.

