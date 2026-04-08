Иран освободил шпионов из Франции в обмен на отзыв иска из суда ООН

Власти Ирана выпустили двух граждан Франции — Сесиль Колер и Жака Пари, задержанных в 2022 году по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает EADaily.

Сделку заключили на условиях отзыва Францией иска из Международного суда ООН, который Париж подал якобы из-за непредоставления консульской защиты. Иранская разведка подозревала Колер и Пари в попытке организовать беспорядки на акциях протеста учителей, требовавших повышения зарплат.

Оба с ноября находились под домашним арестом в посольстве Франции в Тегеране после выхода из тюрьмы. Они пересекли границу с Азербайджаном по суше 7 апреля.

В рамках сделки Париж освободил иранскую переводчицу Махдие Эсфандиари, которую задержали в 2025 году «за оправдание терроризма».

«Париж оказывал давление на Тегеран по скрытым каналам, чтобы добиться их освобождения, и в последние дни дипломатическая активность усилилась. <…> Окончательное одобрение иранских властей в минувшие выходные совпало с их решением разрешить французскому танкеру безопасно пройти через Ормузский пролив», — перечисляет дополнительные факторы автор Telegram-канала «Милитарист».

Потепление между Францией и Азербайджаном также ускорило освобождение. Отношения были напряжены более двух лет из-за дела француза Мартина Райана, обвиняемого Баку в шпионаже.

Атака США и Израиля на Иран привела к возобновлению диалога.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро позвонил коллеге в Баку Джейхуну Байрамову, поблагодарив за помощь в эвакуации французских граждан из Ирана. Позже в Баку прибыл посланник Елисейского дворца для диалога с главой внешней разведки Орханом Султановым.

