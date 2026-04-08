СВР сообщила о закрытой работе Евросоюза над вопросом ядерного оружия

В Евросоюзе (ЕС) начали закрытую проработку вопроса о создании собственного потенциала ядерного оружия. Об этом сообщили на сайте Службы внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, обсуждение ведется в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. При этом процесс проходит в максимально закрытом режиме. В рамках данной работы рассматривается формирование общеевропейской концепции ядерного сдерживания.

«Одновременно Евросоюз зарезервирует себе возможность создания полностью автономного командования ядерными силами», — отметили в сообщении.

В СВР уточнили, что происходит не только разработка стратегических подходов, но и возможное создание собственной системы управления ядерными силами.

До этого европейские политики уже поднимали тему усиления ядерного потенциала. Так, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявлял, что руководство ЕС сосредоточено на идее ядерного сдерживания, и призывал к радикальным мерам в отношении союза.

Со своей стороны, официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что НАТО продолжает наращивать ядерные возможности. По ее словам, подобные шаги, в том числе заявления Франции, носят враждебный характер и способны привести к дальнейшей дестабилизации ситуации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.