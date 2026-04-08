Еще один день отдыха: россиян ждут длинные майские выходные

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Календарь снова подарит небольшой, но приятный бонус.

Сколько выходных будет на майские праздники в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россияне будут отдыхать три дня подряд из-за Дня Победы

В мае 2026 года у россиян с пятидневной рабочей неделей появится дополнительный период непрерывного отдыха. Согласно производственному календарю, опубликованному на сайте Государственной думы, нерабочими станут дни с 9 по 11 мая.

Причина — совпадение Дня Победы с субботой. В таких случаях выходной переносится на ближайший рабочий день, поэтому понедельник, 11 мая, также станет нерабочим.

Подобные длинные выходные уже были в начале года: в феврале россияне отдыхали с 21 по 23 число, а в марте — с 7 по 9 марта.

Работа в праздничные дни — 1 и 9 мая — должна оплачиваться в двойном размере. Об этом напомнила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева в беседе с ТАСС.

По ее словам, сотрудникам, которые выходят на смену в такие даты, положена либо двойная оплата труда, либо стандартная ставка с предоставлением дополнительного дня отдыха по выбору.

Она также уточнила, что для работников со сменным графиком порядок работы в праздничные дни не меняется. Даже если смена выпадает на 1 или 9 мая согласно утвержденному расписанию, она все равно должна оплачиваться с учетом праздничного тарифа.

