Чистый результат: скандал с Ханде Эрчел получил неожиданный финал

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

После громкого задержания актрисы всплыли детали, которые расставили все по местам.

Обнаружили ли наркотики в крови Ханде Эрчел скандал в Турции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стали известны результаты анализов Ханде Эрчел на запрещенные вещества

История с задержанием турецкой актрисы Ханде Эрчел получила продолжение: стали известны итоги судебно-медицинской экспертизы, поставившие точку в резонансном деле. Об этом сообщило издание GAZETE PENCERE.

Артистку задержали в аэропорту Стамбула. Решение было принято на основании ордера, выданного прокуратурой несколькими днями ранее. При этом сама актриса сразу пошла на сотрудничество со следствием: добровольно сдала необходимые анализы и дала показания. Тогда же она публично заявила, что никогда не имела отношения к запрещенным веществам.

Накануне специалисты Центра судебной медицины опубликовали результаты проверки. Были изучены образцы крови и волос, и эксперты пришли к однозначному выводу: никаких следов запрещенных или стимулирующих веществ обнаружено не было.

После оглашения данных экспертизы подозрения в адрес актрисы были окончательно сняты. Фактически расследование подтвердило ее слова и поставило точку в обсуждениях.

Поклонники звезды восприняли новость как доказательство ее безупречной репутации. В случае негативного исхода Эрчел могла лишиться крупных рекламных контрактов, однако теперь ее карьере ничего не угрожает.

Тем временем внимание публики переключилось на другого участника дела — актера Ибрагима Челиккола. Он также был задержан в рамках антинаркотической операции «Рассвет» и прошел необходимые проверки, однако результаты его анализов пока не обнародованы. Сам артист ситуацию не комментирует.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.75
0.02 91.03
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
Родители обвиняемых в насилии над пятиклассником просят прекратить уголовное преследование
16:53
Укрепление позиций: Дмитрий Патрушев обозначил новый курс развития рыбной отрасли в России
16:40
«Больше не верят картинке»: как изменился рынок косметики в России
16:22
Небо семи стран Ближнего Востока открыто в результате перемирия США и Ирана
16:11
Один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области
16:00
Чистый результат: скандал с Ханде Эрчел получил неожиданный финал

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
Считал убийц друзьями: одинокий мужчина умер после зверских пыток
Отец — двоюродный брат: мать случайно узнала о беременности 13-летней дочери
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео