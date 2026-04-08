Чистый результат: скандал с Ханде Эрчел получил неожиданный финал

Стали известны результаты анализов Ханде Эрчел на запрещенные вещества

История с задержанием турецкой актрисы Ханде Эрчел получила продолжение: стали известны итоги судебно-медицинской экспертизы, поставившие точку в резонансном деле. Об этом сообщило издание GAZETE PENCERE.

Артистку задержали в аэропорту Стамбула. Решение было принято на основании ордера, выданного прокуратурой несколькими днями ранее. При этом сама актриса сразу пошла на сотрудничество со следствием: добровольно сдала необходимые анализы и дала показания. Тогда же она публично заявила, что никогда не имела отношения к запрещенным веществам.

Накануне специалисты Центра судебной медицины опубликовали результаты проверки. Были изучены образцы крови и волос, и эксперты пришли к однозначному выводу: никаких следов запрещенных или стимулирующих веществ обнаружено не было.

После оглашения данных экспертизы подозрения в адрес актрисы были окончательно сняты. Фактически расследование подтвердило ее слова и поставило точку в обсуждениях.

Поклонники звезды восприняли новость как доказательство ее безупречной репутации. В случае негативного исхода Эрчел могла лишиться крупных рекламных контрактов, однако теперь ее карьере ничего не угрожает.

Тем временем внимание публики переключилось на другого участника дела — актера Ибрагима Челиккола. Он также был задержан в рамках антинаркотической операции «Рассвет» и прошел необходимые проверки, однако результаты его анализов пока не обнародованы. Сам артист ситуацию не комментирует.

