Тайная миссия Меган Маркл: зачем супруга принца Гарри летит в Австралию

Визит Меган Маркл в Австралию может быть связан с рекламой элитного клуба

В Австралии активно обсуждают истинные причины предстоящего визита герцогини Сассекской Меган Маркл, который официально приурочен к женскому ретриту Her Best Life. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на заявленное участие в мероприятии, организованном бывшей радиоведущей Джеки О’Хендерсон и ее менеджером Джеммой О’Нил, эксперты и пользователи сети подозревают, что главной целью поездки является скрытая реклама элитного клуба Soho House. Первое австралийское отделение этого закрытого заведения для творческой элиты планируют открыть в Сиднее в 2026 году, и герцогиня Сассекская в связи с этим может выступать в роли негласного амбассадора бренда.

Связь Меган с Soho House имеет глубокие корни, так как именно в лондонском филиале сети в 2016 году состоялось ее первое свидание с принцем Гарри. Важную роль в организации нынешнего визита сыграл близкий друг Маркл и топ-менеджер клуба Маркус Андерсон.

Пользователи Reddit заметили, что Джемма О’Нил состоит в консультативном совете сиднейского проекта Soho House, что дает почву для слухов о бизнес-составляющей поездки. Критики предполагают, что герцогиня может получать комиссионные за привлечение новых состоятельных участников, ведь годовое членство в клубе в Сиднее будет стоить до 4750 долларов.

На данный момент единственным подтвержденным событием в графике Меган остается трехдневный ретрит, посвященный благополучию и саморазвитию женщин. Однако билеты на это мероприятие стоят от 2700 до 3200 долларов, а обладатели VIP-статуса получат возможность сделать общее фото с Маркл.

Несмотря на слухи об аншлаге, репутация организатора Джеммы О’Нил вызывает вопросы из-за отмены аналогичного лакшери-саммита на Фиджи в прошлом году. Тем не менее ожидается, что визит герцогини в Австралию принесет организаторам около миллиона долларов выручки от продажи билетов.

