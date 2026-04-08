Тайная миссия Меган Маркл: зачем супруга принца Гарри летит в Австралию

Лилия Килячкова
Поездка герцогини Сассекской в Сидней может быть связана не только с женским форумом, но и с продвижением элитного закрытого клуба.

Зачем Меган Маркл летит в Австралию

В Австралии активно обсуждают истинные причины предстоящего визита герцогини Сассекской Меган Маркл, который официально приурочен к женскому ретриту Her Best Life. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на заявленное участие в мероприятии, организованном бывшей радиоведущей Джеки О’Хендерсон и ее менеджером Джеммой О’Нил, эксперты и пользователи сети подозревают, что главной целью поездки является скрытая реклама элитного клуба Soho House. Первое австралийское отделение этого закрытого заведения для творческой элиты планируют открыть в Сиднее в 2026 году, и герцогиня Сассекская в связи с этим может выступать в роли негласного амбассадора бренда.

Связь Меган с Soho House имеет глубокие корни, так как именно в лондонском филиале сети в 2016 году состоялось ее первое свидание с принцем Гарри. Важную роль в организации нынешнего визита сыграл близкий друг Маркл и топ-менеджер клуба Маркус Андерсон.

Пользователи Reddit заметили, что Джемма О’Нил состоит в консультативном совете сиднейского проекта Soho House, что дает почву для слухов о бизнес-составляющей поездки. Критики предполагают, что герцогиня может получать комиссионные за привлечение новых состоятельных участников, ведь годовое членство в клубе в Сиднее будет стоить до 4750 долларов.

На данный момент единственным подтвержденным событием в графике Меган остается трехдневный ретрит, посвященный благополучию и саморазвитию женщин. Однако билеты на это мероприятие стоят от 2700 до 3200 долларов, а обладатели VIP-статуса получат возможность сделать общее фото с Маркл.

Несмотря на слухи об аншлаге, репутация организатора Джеммы О’Нил вызывает вопросы из-за отмены аналогичного лакшери-саммита на Фиджи в прошлом году. Тем не менее ожидается, что визит герцогини в Австралию принесет организаторам около миллиона долларов выручки от продажи билетов.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

20:11
Попала в секту? Подробности гибели жены бизнесмена, найденной возле дома в Москве
20:09
Иран предложил ввести плату за проход танкеров через Ормузский пролив
20:00
Соцфонд откроет прием заявлений на новую выплату семьям с детьми с 1 июня
19:57
Иран приостановил движение в Ормузском проливе после атак Израиля на Ливан
19:47
Армия Израиля сообщила об ударе по командиру «Хезболлы» в Бейруте
19:30
Увлекалась эзотерикой и просила деньги: что известно о погибшей в Москве женщине

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
Подпись под давлением? Дело о наследстве ветерана ВОВ проверят эксперты
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся
Чистый четверг: что нужно и нельзя делать 9 апреля, традиции и приметы

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео