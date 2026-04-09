Проспал и пытался скрыть улики: тюремного надзирателя осудили за смерть заключенного

Daily Mail: в Великобритании сотрудник тюрьмы проспал смерть заключенного

В Великобритании вынесли приговор сотруднику тюрьмы Норвича, который спал во время ночной смены вместо проверки уязвимых заключенных, а затем сфальсифицировал отчетность, чтобы скрыть факт самоубийства в камере. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в октябре 2021 года, когда 44-летний Джеймс Смит должен был наблюдать за Алистером Маккензи, страдающим шизофренией. Заключенный входил в группу риска, так как ранее отказывался от лекарств и совершал попытки самоповреждения, из-за чего его требовалось проверять каждые полчаса. Однако Смит за всю десятичасовую смену навестил мужчину лишь дважды вместо положенных 19 раз, а остальное время провел во сне.

Когда утром Маккензи обнаружили мертвым, охранник в панике внес в журналы ложные сведения о якобы проведенных обходах. Обман раскрыли благодаря записям камер видеонаблюдения, установленных в коридорах исправительного учреждения.

В ходе судебного разбирательства прокурор Дункан Аткинсон подчеркнул, что подсудимый проигнорировал не только Маккензи, но и не совершил 15 плановых визитов к восьми другим заключенным из группы риска. Сестра погибшего назвала брата «добрым и заботливым человеком», отметив, что известие о его последних часах в одиночестве принесло семье глубокие страдания.

Несмотря на тяжесть проступка и признание вины в умышленном пренебрежении служебными обязанностями, Смит сумел избежать реального тюремного срока. Судья Кэтрин Мур назначила ему 14 месяцев лишения свободы условно с обязательством отработать 150 часов на неоплачиваемых общественных работах. Смягчающим обстоятельством стало то, что мужчина является единственным родителем и воспитывает двоих детей.

Адвокат Смита утверждал, что это был единственный провал за 12 лет безупречной службы, а смерть заключенного наступила уже после окончания смены его подзащитного. Тем не менее судья заявила, что офицер подвел людей и намеренно использовал поддельные документы для сокрытия ошибки.

Маккензи оказался за решеткой после поджога собственной квартиры в период острого психологического кризиса, и соседи надеялись на его выздоровление в условиях специализированной поддержки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.