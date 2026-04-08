Бруклин Бекхэм сделал новое тату в знак преданности Николе Пельтц

Сын знаменитого футболиста продолжает избавляться от напоминаний о родителях, заменяя их символами любви к супруге.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин продемонстрировал поклонникам свою новую татуировку, которая стала очередным подтверждением его разрыва с семьей. Об этом сообщает Daily Mail.

На левой руке 31-летнего Бруклина появилась надпись «Наш маленький пузырь», что, по мнению фанатов и экспертов, является явным намеком на его обособленную жизнь с супругой Николой Пельтц в США. Это выражение Бекхэм-младший ранее использовал для описания их уютного семейного мира, полностью отделенного от влияния его знаменитых родителей.

Никола Пельтц опубликовала фотографии в социальных сетях, где татуировка отчетливо видна. Известно, что ранее Бруклин уже перекрыл несколько татуировок, посвященных его отцу, братьям и матери. В частности, надпись «маменькин сынок» на груди теперь закрыта цветочным узором, а вместо слова «папа» на плече красуются звезды и абстрактные фигуры.

Отношения в семье Бекхэмов обострились после публичного заявления Бруклина в январе, в котором он обвинил родителей в многолетнем контроле над его жизнью и манипуляциях фактами в СМИ.

Бруклин утверждает, что после переезда в Америку его мучительная тревожность исчезла, и он наконец обрел покой. В своем откровенном заявлении он упомянул, что его мать пыталась сорвать свадьбу, отказавшись шить платье для Николы в последний момент, и даже вела себя вызывающе во время праздничного танца.

Последние новости

21:42
Пентагон заявил о тяжелом состоянии нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи
21:39
Делегацию США на переговорах с Ираном возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс
21:35
Трамп и Рютте обсудят возможный выход США из НАТО
21:30
Фото перед убийством: последние минуты жизни семилетней девочки попали на камеру
21:22
Нетаньяху заявил о нераспространении перемирия с Ираном на Ливан
21:16
Долг из прошлого: швейцарец требует от РЖД и мэрии Петербурга 614 миллионов рублей

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
Чистый результат: скандал с Ханде Эрчел получил неожиданный финал
Подпись под давлением? Дело о наследстве ветерана ВОВ проверят эксперты
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео