Бруклин Бекхэм сделал новое тату в знак преданности Николе Пельтц

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин продемонстрировал поклонникам свою новую татуировку, которая стала очередным подтверждением его разрыва с семьей. Об этом сообщает Daily Mail.

На левой руке 31-летнего Бруклина появилась надпись «Наш маленький пузырь», что, по мнению фанатов и экспертов, является явным намеком на его обособленную жизнь с супругой Николой Пельтц в США. Это выражение Бекхэм-младший ранее использовал для описания их уютного семейного мира, полностью отделенного от влияния его знаменитых родителей.

Никола Пельтц опубликовала фотографии в социальных сетях, где татуировка отчетливо видна. Известно, что ранее Бруклин уже перекрыл несколько татуировок, посвященных его отцу, братьям и матери. В частности, надпись «маменькин сынок» на груди теперь закрыта цветочным узором, а вместо слова «папа» на плече красуются звезды и абстрактные фигуры.

Отношения в семье Бекхэмов обострились после публичного заявления Бруклина в январе, в котором он обвинил родителей в многолетнем контроле над его жизнью и манипуляциях фактами в СМИ.

Бруклин утверждает, что после переезда в Америку его мучительная тревожность исчезла, и он наконец обрел покой. В своем откровенном заявлении он упомянул, что его мать пыталась сорвать свадьбу, отказавшись шить платье для Николы в последний момент, и даже вела себя вызывающе во время праздничного танца.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.