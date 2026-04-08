«Я гонщица ралли!» — нетрезвая мать устроила страшную аварию с пятью детьми

Лилия Килячкова
Жительница Британии под действием спиртного и наркотиков разогнала машину до 130 километров в час.

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Dinendra Haria

В британском городе Чедл 50-летняя Фэй Доусон была приговорена к тюремному заключению после совершения опасного ДТП. В момент аварии с женщиной в автомобиле находились пятеро детей. Об этом сообщает Daily Mail.

Трагический инцидент произошел поздно вечером, когда женщина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, перевозила подростков в пятиместном автомобиле Vauxhall Corsa. Игнорируя просьбы детей сбавить ход, она разогналась до почти 130 километров в час, пролетала перекрестки с круговым движением без торможения и выезжала на встречную полосу. Перед тем как машина перевернулась, видеорегистратор зафиксировал самоуверенные выкрики матери.

«Я гонщица ралли. Если вы умрете, я не несу ответственности. Это то, что я делаю каждую пятницу после выпивки. Сейчас, когда я выпила и покурила, я еще опаснее», — говорила женщина.

В результате ДТП четверо детей в возрасте 14 и 15 лет получили травмы различной степени тяжести. Одна из девочек была госпитализирована с переломом позвоночника, что потребовало длительного восстановления и пропуска школьных занятий. Жертвы аварии признались в суде, что пережили неописуемый ужас и до сих пор страдают от панических атак и ночных кошмаров.

Судья Ричард Макконахи, вынося приговор, назвал поведение Доусон проявлением вопиющего высокомерия, отметив, что это чудо, что никто не погиб. Женщина получила 14 месяцев лишения свободы и запрет на управление транспортным средством сроком на 55 месяцев. Адвокат осужденной заявил, что его подзащитная испытывает глубокое раскаяние и больше никогда не планирует садиться за руль.

