Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
За два года поездок молодой человек получил 161 штраф, а после новой аварии у него изъяли автомобиль.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; МВД России по Нижегородской области; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Появились кадры массовой аварии, которую устроил 21-летний Сергей Корнилов, в Нижнем Новгороде. Видео опубликовало МВД России по Нижегородской области.
Массовое ДТП произошло 20 мая на Похвалинском съезде. По предварительным данным, Сергей Корнилов находился за рулем Mercedes, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Kia.
От удара Kia отбросило в Nissan. На опубликованных кадрах видно, как машины сталкиваются на проезжей части, после чего движение на участке оказывается затруднено.
Что известно о нарушениях
Сообщается, что за последние два года Корнилов получил 161 штраф за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, 21-летний водитель 51 раз уклонялся от исполнения административного наказания.
После новой аварии элитный автомобиль молодого человека изъяли. Теперь решение о дальнейшей мере наказания должен принять суд.
Что было после ДТП
На следующий день, 21 мая, после массовой аварии Корнилов пришел в ресторан с личной охраной и позавтракал более чем на 14 тысяч рублей.
В разговоре с журналистами он утверждал, что в момент ДТП был трезв. При этом, незадолго до аварии в соцсетях появилось видео, где молодой человек говорил, что много выпил.
В Главном управлении МВД по Нижегородской области сообщали, что в отношении водителя составили четыре административных материала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
40%
Нашли ошибку?