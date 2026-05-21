Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде

Диана Кулманакова
За два года поездок молодой человек получил 161 штраф, а после новой аварии у него изъяли автомобиль.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; МВД России по Нижегородской области; 5-tv.ru

Появились кадры массовой аварии, которую устроил 21-летний Сергей Корнилов, в Нижнем Новгороде. Видео опубликовало МВД России по Нижегородской области.

Массовое ДТП произошло 20 мая на Похвалинском съезде. По предварительным данным, Сергей Корнилов находился за рулем Mercedes, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Kia.

От удара Kia отбросило в Nissan. На опубликованных кадрах видно, как машины сталкиваются на проезжей части, после чего движение на участке оказывается затруднено.

Что известно о нарушениях

Сообщается, что за последние два года Корнилов получил 161 штраф за нарушения правил дорожного движения. Кроме того, 21-летний водитель 51 раз уклонялся от исполнения административного наказания.

После новой аварии элитный автомобиль молодого человека изъяли. Теперь решение о дальнейшей мере наказания должен принять суд.

Что было после ДТП

На следующий день, 21 мая, после массовой аварии Корнилов пришел в ресторан с личной охраной и позавтракал более чем на 14 тысяч рублей.

В разговоре с журналистами он утверждал, что в момент ДТП был трезв. При этом, незадолго до аварии в соцсетях появилось видео, где молодой человек говорил, что много выпил.

В Главном управлении МВД по Нижегородской области сообщали, что в отношении водителя составили четыре административных материала.

