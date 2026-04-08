В частном зоопарке под Петербургом неизвестные отравили газом более 70 попугаев

Элина Битюцкая
Сотрудницы тоже попали в больницу с затруднением дыхания, а хозяин подозревает конкурентов.

Около 70 попугаев были отравлены газом в частном зоопарке в Кудрово. В результате погибли не менее 35 птиц, в том числе какаду, участвовавший в съемках кинофильмов. Об этом сообщил телеканал «78».

Во время инцидента пострадали две сотрудницы зоопарка — их госпитализировали с признаками отравления. Одна из работниц рассказала 5-tv.ru, что все произошло в разгар дня, когда в зоопарк начали приходить посетители с детьми.

«Мы ничего не почувствовали, но нам самим стало плохо. Мы начали чувствовать, потому что нам тяжело дышать. Никого за окном мы не видели. Окна матовые. Когда мы уже вышли на улицу ждать скорую, тоже никого не было», — рассказала одна из сотрудниц.

Медики подтвердили у пострадавших отравление газом. По предварительной версии, опасное вещество могло быть распылено снаружи — внутри помещения следов не обнаружили.

Уточняется, что в вольере находились 73 птицы. Значительная часть погибла, остальные были переданы в ветеринарную клинику.

Владелец зоопарка Павел Германов заявил, что произошедшее могло быть преднамеренным нападением. По его словам, незадолго до случившегося к нему приходили неизвестные, которые угрожали сотрудникам и требовали передать им какаду, снимавшегося в сериале «Пират».

