Соцфонд откроет прием заявлений на новую выплату семьям с детьми с 1 июня

|
Евгения Алешина

Подать документы можно через Госуслуги, в МФЦ или в клиентском офисе СФР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Для получения новой ежегодной семейной выплаты Социальный фонд (СФР) начнет прием заявок с 1 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 1 июня 2026 году Соцфонд России начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума», — сказано на сайте СФР.

Подать документы можно через Госуслуги, в МФЦ или в клиентском офисе Соцфонда. Заявление подается до 1 октября года, следующего за периодом уплаты НДФЛ. Так, в этом году россияне смогут обратиться за средствами за 2025 год. Некоторые сведения придется предоставить заявителю лично, пояснили в пресс-службе СФР.

Получить выплату могут работающие родители, которые платят в течение года НДФЛ в размере 13%. Когда период закончится, налог будет пересчитываться по ставке 6% — заявитель получит образовавшуюся разницу.

Ранее 5-tv.ru писал, какие изменения ждут россиян в апреле. Во-первых, заселиться в гостиницу теперь можно будет через Госуслуги. Сделать это предлагают через мобильное приложение единого портала или через мессенджер MAX. Такой способ позволит временно зарегистрироваться также в санаториях, кемпингах, домах отдыха, пансионатах и на турбазах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
78.30
-0.45 91.56
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

