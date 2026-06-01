Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Элина Битюцкая 42 0

Традиционно 1 июня Российский детский фонд собирает в Москве ребят со всей страны — для них проводятся спектакли и экскурсии.

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по случаю Международного дня защиты детей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства напомнил о ежегодной традиции, которую поддерживает Российский детский фонд, собирая ребят из разных регионов в Москве. Фонд занимается благотворительной помощью детям и малоимущим семьям, детям-инвалидам, детям-сиротам. В этом году в честь праздника ребята посетят спектакли, выставки, музеи и множество экскурсий, которые подготовили специально для них в столице.

Путин назвал приоритетным внимание к воспитанию подрастающего поколения и укреплению семейных ценностей.

«Проекты содействуют творческой самореализации мальчишек и девчонок, поддерживают их в сложных жизненных ситуациях. И конечно, отмечу особую миссию Фонда по оказанию помощи детям и семьям бойцов — участников специальной военной операции», — говорится в поздравительном обращении президента.

Помимо этого, Владимир Путин пожелал юным гостям столицы обрести новых друзей, мудрых наставников и добиться успехов в учебе и творчестве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил правительству совместно с ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших онлайн-сервисов в периоды ограничения доступа к интернету. Речь идет о сервисах, необходимых для жизнедеятельности граждан, — Госуслугах, платежных системах и сервисах записи к врачу.

