Корреспондент Al Jazeera погиб при ударе БПЛА в секторе Газа

Дарья Корзина
Дарья Корзина 55 0

Мухаммад Вашах находился в машине в момент атаки беспилотника.

Корреспондент Al Jazeera погиб при ударе БПЛА в секторе Газа

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy

Корреспондент Al Jazeera Мухаммад Вашах погиб в секторе Газа в результате удара израильского беспилотного летательного аппарата по его автомобилю. Об этом сообщил телеканал.

По данным редакции, удар пришелся по машине журналиста, находившегося на территории анклава. В результате атаки он получил смертельные ранения. Дополнительные обстоятельства произошедшего, включая точное место и время инцидента, не уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что реализация плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе приостановлена. По данным одного источника, близкого к работе Совета, задержка носит временный характер и обусловлена логистическими сложностями: сбои в авиасообщении затруднили перемещение посредников и участников переговоров по региону.

Другой источник уточнил, что представители палестинского движения ХАМАС должны были провести встречу с египетскими, катарскими и турецкими посредниками 28 февраля, однако она была отменена. Новая дата обсуждений пока не определена.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео