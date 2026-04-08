Делегацию США на переговорах с Ираном возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс

Первый раунд встреч состоится 11 апреля.

США направят в Исламабад делегацию для переговоров с Ираном, которую возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом сообщили в Белом доме. В состав группы войдут также спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер.

По данным пресс-службы Белого дома Кэролайн Ливитт, первый раунд встреч состоится в субботу, 11 апреля, утром по местному времени.

«Я могу объявить, что президент (США Дональд Трамп. — Прим. Ред.) направляет свою переговорную группу во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Уиткоффом и господином Кушнером для проведения переговоров в Исламабаде в эти выходные», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил наличие только одного официального перечня предложений по Ирану. Обсуждение этого документа планируется вести в закрытом формате, без публичного раскрытия деталей и участия посторонних лиц.

