Природные пожары в Хакасии добрались до жилых домов

Природные пожары стремительно охватывают территории регионов России. Самая сложная ситуация в Хакасии. В Абакане при сильном ветре огонь перекинулся с травы на жилой дом. На помощь пожарным бросились местные жители и военные из ближайшей части, но здание сгорело дотла.

В Забайкалье к тушению привлекли еще 50 пожарных. В Чите они борются сразу с четырьмя палами сухой травы. Распространению огня способствует сильный ветер, пламя приближается к лесу.

Тем временем в Красноярском крае первый в сезоне природный пожар обнаружили во время патрулирования и смогли быстро ликвидировать.

