Попрыгать на чемодане? Как уместить максимум вещей в ручную кладь

Сумки-трансформеры помогут уместить больше вещей в ручную кладь

Путешественники могут обойтись без покупки дополнительного багажного места, если грамотно упакуют ручную кладь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на турэксперта Наталию Ансталь.

«Один из рабочих способов — надеть на себя несколько слоев одежды. Это не всегда комфортно, но помогает сэкономить место. Также стоит выбирать вместительную сумку, которая проходит в калибратор авиакомпании», — пояснила специалист.

Сейчас набирают популярность сумки-трансформеры: они складываются и застегиваются на молнию, а при необходимости позволяют добавить вещи.

Существуют также специальные жилеты с множеством карманов. За размещение вещей в карманах штрафов нет.

Эксперт советует использовать вакуумные или компрессионные пакеты — они уменьшают объем одежды.

Важный момент: на досмотре придется выложить все металлические и электронные предметы: пауэрбанки, телефоны, ключи, наушники — и важно заранее продумать, чтобы их было удобно быстро достать.

