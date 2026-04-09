Попрыгать на чемодане? Как уместить максимум вещей в ручную кладь

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Многослойная одежда и сумки-трансформеры помогут сэкономить на платном багаже.

Как уместить вещи в ручную кладь: советы эксперта

Фото: 5-tv.ru

Сумки-трансформеры помогут уместить больше вещей в ручную кладь

Путешественники могут обойтись без покупки дополнительного багажного места, если грамотно упакуют ручную кладь. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на турэксперта Наталию Ансталь.

«Один из рабочих способов — надеть на себя несколько слоев одежды. Это не всегда комфортно, но помогает сэкономить место. Также стоит выбирать вместительную сумку, которая проходит в калибратор авиакомпании», — пояснила специалист.

Сейчас набирают популярность сумки-трансформеры: они складываются и застегиваются на молнию, а при необходимости позволяют добавить вещи.

Существуют также специальные жилеты с множеством карманов. За размещение вещей в карманах штрафов нет.

Эксперт советует использовать вакуумные или компрессионные пакеты — они уменьшают объем одежды.

Важный момент: на досмотре придется выложить все металлические и электронные предметы: пауэрбанки, телефоны, ключи, наушники — и важно заранее продумать, чтобы их было удобно быстро достать.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли пронести вещи в самолет в подушке для шеи.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:26
Актера «Королевы ночи» Бурака Дениза задержали в Стамбуле по делу о наркотиках
11:20
«Не в Москве и не в Киеве»: Зеленский допустил проведение встречи с Путиным в США
11:15
Предупреждение или месть: зачем женщины публично разоблачают изменщиков
11:09
«Провальный Рютте»: Дмитриев заявил, что генсек НАТО не способен защитить альянс
11:03
«Америка должна уйти»: на острове Харк не готовы к перемирию с США любой ценой
10:56
Центробанк рассмотрит дальнейшее снижение ключевой ставки

Сейчас читают

Вступился за друга и умер: ночная резня мачете у клуба унесла жизнь 26-летнего парня
Угроза в косметичке: как привычные средства вызывают зависимость
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся
Чистый четверг: что нужно и нельзя делать 9 апреля, традиции и приметы

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео