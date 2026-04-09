Из-за мемов? Почему детей перестали называть Анастасиями и Никитами

Элина Битюцкая
Люди находятся в поисках тонкой индивидуальности.

Почему не любят имена Анастасия и Никита

Филолог Попова: родители устали от слишком модных имен

Снижение частоты выбора имен Анастасия и Никита продиктовано не охлаждением к ним, а слишком долгим пребыванием в лидерах. Об этом 5-tv.ru сообщила филолог-компаративист, менеджер по связям с общественностью Алена Попова.

«Любое имя, которое слишком долго было в топе, начинает восприниматься как лишенное индивидуальности. Родители хотят выделить ребенка, но не настолько, чтобы дать экзотическое имя, поэтому они отступают от слишком распространенных на шаг в сторону», — пояснила эксперт.

Оказалось, мемы тут ни при чем. Попова описала волновую природу «именной моды». Сначала популярность взлетает благодаря известным личностям или героям массовой культуры, затем из-за всеобщего распространения имя теряет уникальность и постепенно уходит в тень. Спустя одно-два поколения такие варианты возвращаются, но уже в статусе классических.

По словам специалиста, кино, сериалы и спортивные победы способны резко подогреть интерес к редким именам. Однако эффект этот недолговечен.

«Через несколько лет родители уже не хотят, чтобы их ребенка ассоциировали с конкретным героем, который мог устареть», — подчеркнула Попова.

Попадание имени в разряд «нелюбимых» почти всегда связано именно с его частотностью, а не с плохими ассоциациями. Когда вариант становится слишком привычным, он превращается в фон и перестает быть особенным.

Ранее 5-tv.ru писал, что в противовес уходящим хитам в столице набирают популярность экзотические варианты. Начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева рассказала, что с начала 2026 года новорожденным дали имена Искра, Славия, Сора, Патрикей, Амур и Цветай.

