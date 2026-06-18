В МИД заявили, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС

Россия подготовит жесткий ответ на новые санкции со стороны Европейского Союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Мы уже об этом говорили регулярно, с нашей стороны последует действенный, жесткий ответ», — заявила она.

Дипломат также отметила, что любые попытки европейских стран санкционно надавить на Россию бьют по ним самим.

«Придумывая, как увеличить количественно эти санкции, они никак не могут придумать, как сделать так, чтобы бумерангом не прилетало по ним. А это просто невозможно сделать, учитывая и наши ответные, да и многие другие факторы», — сказала официальный представитель МИД России.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что с каждым новым санкционным решением абсурдность курса ЕС усиливается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЕС расширил санкции против России. В обновленный черный список включили более 80 физических лиц и компаний.

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