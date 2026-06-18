В МИД заявили, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 52 0

Захарова подчеркнула, что попытки европейских стран надавить на РФ всегда бьют по ним самим.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия подготовит жесткий ответ на новые санкции со стороны Европейского Союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Мы уже об этом говорили регулярно, с нашей стороны последует действенный, жесткий ответ», — заявила она.

Дипломат также отметила, что любые попытки европейских стран санкционно надавить на Россию бьют по ним самим.

«Придумывая, как увеличить количественно эти санкции, они никак не могут придумать, как сделать так, чтобы бумерангом не прилетало по ним. А это просто невозможно сделать, учитывая и наши ответные, да и многие другие факторы», — сказала официальный представитель МИД России.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что с каждым новым санкционным решением абсурдность курса ЕС усиливается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЕС расширил санкции против России. В обновленный черный список включили более 80 физических лиц и компаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.75
0.61 84.34
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:00
«Не было слез»: соседка Плетневой по палате рассказала о последних днях артистки
18:00
Не просто контроль: почему доступ партнера к банковскому счету считается формой насилия
17:58
Белоруссия призвала ОБСЕ дать оценку атаке ВСУ на автобус с детьми
17:43
Опасность без сахара: какие напитки связали с риском рака
17:33
Путин провел встречу с премьер-министром Республики Сингапур
17:25
В МИД заявили, что Россия жестко ответит на новые санкции ЕС

Сейчас читают

«Все очевидно»: Ушаков прокомментировал атаки ВСУ на Москву
Тихий океан разогрелся: миру грозят ливни, засухи и пожары
Три года условно и конфискация: суд вынес приговор блогеру Александре Митрошиной
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео