Путин провел встречу с премьер-министром Республики Сингапур

Путин: Россия и Республика Сингапур поддерживают экономическое сотрудничество

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Сингапура Лоуренсом Вонгом на полях саммита Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Казани. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, перспективы экономического сотрудничества и взаимодействие на международных площадках.

Как сообщили в Кремле, одной из ключевых тем этих переговоров стали торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами.

Во время диалога российский лидер отметил, что Москва и Сингапур продолжают поддерживать рабочий диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес. По его словам, контакты сохраняются как по линии внешнеполитических ведомств, так и в сфере противодействия современным вызовам.

«Мы поддерживаем конструктивный диалог в областях, представляющих взаимный интерес. Поддерживаются также контакты по линии внешнеполитических ведомств, осуществляется координация по реагированию на общие вызовы и угрозы, в частности в области обеспечения международной информационной безопасности. Здесь нам есть, что предложить друг другу», — заявил президент России.

Глава государства также подчеркнул, что, несмотря на действующие ограничения, сотрудничество в экономической сфере продолжается. Основу товарооборота по-прежнему составляют поставки российских энергоносителей, а отечественные компании сохраняют присутствие на рынке Сингапура.

«Значительный потенциал сохраняется в экономической сфере. Пока он реализован не полностью, в том числе из-за введенных ограничений, однако каналы для делового общения остаются открытыми», — добавил Путин.

Он напомнил, что в апреле в Сингапуре состоялось очередное заседание Российско-сингапурского бизнес-диалога, подтвердившее заинтересованность сторон в развитии деловых контактов.

В свою очередь, Лоуренс Вонг заявил, что Сингапур поддерживает центральную роль АСЕАН в региональной архитектуре сотрудничества и заинтересован в дальнейшем взаимодействии с Россией.

«Сингапур приветствует поддержку России и центральную роль АСЕАН, а также ваше активное взаимодействие. Мы надеемся на тесное взаимодействие с Российской Федерацией в интересах поиска областей практического сотрудничества», — подчеркнул премьер-министр.

К тому же он отметил, что представители Сингапура будут рады принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и других международных мероприятиях, проводимых в России.

Россия и Сингапур продолжают взаимодействовать на международных площадках, в том числе в ООН. Отдельное внимание стороны уделяют вопросам международной информационной безопасности и координации усилий в борьбе с общими вызовами.

АСЕАН была создана в 1967 году и на данный момент объединяет 11 государств: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Организация считается одним из ведущих экономических объединений Азиатско-Тихоокеанского региона.

Саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани с 17 по 19 июня. В рамках форума российский лидер проводит серию встреч с руководителями государств и правительств стран региона.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин провел переговоры с премьер-министром Вьетнама.

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