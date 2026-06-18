Президент России Владимир Путин переговорил с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом на полях саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который проходит в Казани.

Во время встречи вьетнамский премьер адресовал российскому лидеру приветствие от президента Вьетнама То Лама, а также передал ему приглашение посетить страну с визитом, когда получится.

«Я бы хотел передать вам добрые слова, приветствие от президента и приглашение от его превосходительства посетить Вьетнам в удобное для вас время», — сказал Ле Минь Хынг.

Отмечалось, что Россия и Вьетнам поддерживают регулярный политический диалог на высшем уровне. Также между странами развиваются торгово-экономические связи.

Исходя из материалов Кремля, подготовленных к переговорам, взаимный товарооборот России и Вьетнама вырос более чем на 5,7% в 2025 году. Этому, в том числе, способствовало использование возможностей соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом.

Одним из стратегически необходимых направлений сотрудничества по-прежнему считается топливно-энергетический комплекс. Кроме того, стороны постоянно углубляют взаимодействие в сфере мирного использования атомной энергии при участии госкорпорации «Росатом».

Помимо этого, продолжается промышленное сотрудничество. Так, в Дананге работает совместное предприятие по сборке автомобилей с участием Группы ГАЗ. Часть выпускаемой там автотехники России экспортируется в соседние государства.

Еще одним заметным направлением стали туристические обмены. После возобновления прямых регулярных и чартерных рейсов между городами России и Вьетнама число российских туристов в республике заметно выросло. Так, в прошлом году Вьетнам посетили 690 тысяч россиян, и в текущем году этот показатель продолжает увеличиваться.

Саммит Россия — АСЕАН, приуроченный к 35-летию отношений между Москвой и объединением, проходит в Казани с 17 по 19 июня. Ранее Путин провел переговоры с представителями Филиппин, Брунея, Малайзии и Лаоса.

АСЕАН была создана в 1967 году. В объединение на данный момент входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Ассоциация — одно из ключевых экономических объединений Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия рассматривает взаимодействие с АСЕАН как важное направление внешнеэкономического и политического сотрудничества.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что Россия и страны АСЕАН выступают за формирование многополярного мироустройства.

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