Ходьба, семья и никакого фастфуда: 109-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Американка Левин назвала секретом долголетия ходьбу и отсутствие фастфуда в рационе

Жительница американского штата Висконсин Сара Левин отпраздновала 109-й день рождения и рассказала, что, по ее мнению, помогло ей прожить долгую жизнь. Ее историю рассказало издание Milwaukee Journal Sentinel.

Левин родилась 12 июня 1917 года в штате Иллинойс. В 1939 году она вышла замуж и переехала в город Расин, где живет до сих пор.

Поздравить именинницу приехали ее сын и дочь, четверо внуков и правнук. До 100 лет Левин жила в собственном доме, однако после операции по замене тазобедренного сустава решила перебраться в пансионат для пожилых людей.

Несмотря на возраст, американка продолжает оставаться активной. Она играет на фортепиано и в свое время научила музыке детей и внуков. Своими главными правилами долголетия Левин назвала движение, отказ от фастфуда и поддержку близких.

«Думаю, ходьба очень помогает. Я много ходила всю жизнь. И не ела фастфуд», — заявила женщина.

Третьим важным фактором долгой жизни она считает любовь семьи. Праздник для Левин устроили не только родные и друзья. К поздравлениям присоединились пожарные Расина, которые прокатили 109-летнюю именинницу по городу.

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