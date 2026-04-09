Россия передала Украине тысячу тел боевиков ВСУ

Элина Битюцкая
Киев в ответ вернул 41 тело погибших российских бойцов.

Россия осуществила передачу Украине 1000 тел боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Собеседник уточнил, что украинская сторона, в свою очередь, передала 41 тело погибших российских военнослужащих.

Предыдущий подобный обмен состоялся 26 февраля. Тогда Россия также передала Украине 1000 тел боевиков ВСУ. Взамен Киев вернул 35 погибших военнослужащих Вооруженных сил России.

Министерство обороны России 6 марта сообщило об обмене пленными формате «300 на 300». Москва вернула своих военнослужащих из украинского плена, взамен передав 300 боевиков ВСУ. Российских бойцов доставили в Белоруссию для оказания психологической и первичной медицинской помощи. Посредниками той сделки выступили США и ОАЭ.

Спецоперация

Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением, в котором объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины.

