Опасная привычка: почему нельзя читать новости сразу после пробуждения

Эндокринолог Петрова: чтение новостей после пробуждения может усиливать стресс

Чтение новостных лент в первые минуты после сна способно спровоцировать сильный стресс и испортить самочувствие на весь оставшийся день. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила эндокринолог Наталья Петрова.

Специалист пояснила, что в первые 30-45 минут после того, как человек проснулся, содержание кортизола в организме естественным образом увеличивается на 50–75% по сравнению с ночными показателями.

«Это нормальный механизм. Он нам нужен, чтобы включиться, мобилизовать энергетические ресурсы, подготовить организм к активной деятельности», — подчеркнула эксперт.

По мнению врача, именно в этот временной промежуток организм проявляет максимальную чувствительность к любым внешним раздражителям. Если человек начинает утро с поглощения эмоционально тяжелого контента, например сообщений о глобальных конфликтах или кризисных ситуациях, происходит чрезмерная стимуляция стрессовой реакции.

В результате это выливается в быструю утомляемость и чувство эмоционального опустошения. Петрова добавила, что в более позднее время негативная информация воспринимается значительно проще, так как уровень кортизола стабилизируется, а психологическая устойчивость возрастает.

Дополнительно эндокринолог указала на прямую связь между новостным фоном и качеством ночного отдыха. Она отметила, что кортизол и мелатонин являются антагонистами: для здорового засыпания уровень «гормона стресса» должен падать, уступая место «гормону сна». Чтение тревожных заголовков перед сном нарушает этот баланс.

«Более того, хронически повышенный кортизол в сочетании с нарушением сна снижает уровень лептина и повышает грелин — гормон голода, что стимулирует аппетит, особенно тягу к быстрым углеводам и жирам, и способствует отложению висцерального жира», — предупредила врач.

Чтобы избежать проблем, эксперт советует соблюдать «период тишины» в течение первого часа после подъема, отдавая предпочтение воде, легкой разминке или коротким прогулкам.

