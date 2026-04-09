«Против наших интересов»: Такер Карлсон призвал США дистанцироваться от Израиля

Евгения Алешина
Вашингтон не должен поддерживать Тель-Авив никаким образом.

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.

США должны дистанцироваться от Израиля из-за его агрессии и действий, противоречащих американским интересам. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в эфире YouTube-канала.

«Соединенным Штатам необходимо и, будем надеяться, первым делом, когда и если эта война закончится, дистанцироваться от Израиля. <…> Потому что Израиль агрессивно действует против наших интересов», — сказал он.

Карлсон считает, что Вашингтон не должен поддерживать Тель-Авив никаким образом, в том числе с военной и экономической точки зрения. США, по его мнению, необходимо относиться к Израилю так, как и «к любой другой стране».

Журналист подчеркнул, что Штаты вступили в войну по настоянию еврейского государства. Однако нынешняя стратегия отношений США и Израиля может привести к эскалации конфликта с Ираном, который может привести к применению ядерного оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, что Такер Карлсон пожелал Европе удачи в победе над Россией и посмеялся. Лидеры западных стран предают своих граждан, пытаясь отвлечь их внимание от внутренних проблем.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
Адвокаты P. Diddy намерены обжаловать его приговор
17:46
«Вокруг чего строится моя жизнь?» — как сейчас живет вдова Романа Попова
17:30
Ядовитая жажда внимания: женщина пыталась убить ребенка ради «драмы»
17:21
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Яковлев
17:11
Истинная красота не в волосах: жених Лерчек показал как она побрилась налысо
17:08
ВСУ атаковали кладбище на юге Донецка во время похоронной процессии

Сейчас читают

Популярный в России аналог Telegram пропал из App Store
В России могут ввести штрафы до 30 тысяч рублей для самокатчиков-нарушителей
Финал близко: главные загадки «Извне» и теории, которые все объясняют
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео