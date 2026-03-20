Такер Карлсон пожелал Европе удачи в победе над Россией

У западных политических деятелей, призывающих к эскалации и открытому противостоянию с Россией, нет ни единого шанса на военную победу. Об этом рассказал американский журналист Такер Карлсон в интервью изданию The Economist.

В ходе беседы он выразил недовольство поведением лидеров европейских государств. Он обвинил их в систематической лжи.

По мнению Карлсона, когда официальные лица пытаются переключить внимание общественности со внутренних кризисов на образ России как врага, это является предательством собственных граждан.

Журналист подчеркнул, что европейцы на самом деле не намерены вступать в реальные боевые действия. Однако, если это все же случится, то их ждет безусловный провал.

«Они не собираются воевать с Россией, а если и начнут, то не победят. Это просто факт», — отметил Карлсон.

Особое внимание в беседе было уделено вопросу поддержки Украины. Журналист прокомментировал ситуацию вокруг поставок европейских вооружений киевскому режиму. Он назвал подобные попытки изменить ход конфликта заведомо обреченными на неудачу.

Услышав тезис о том, что США фактически переложили на плечи Европы основные финансовые и материальные затраты на содержание союзника, Карлсон рассмеялся.

«Знаю, это так грустно. Вы прямо победите Россию. Удачи!» — добавил он, высмеивая амбиции западных стран.

Ранее обозреватель также делал мрачные прогнозы относительно внешней политики США на Ближнем Востоке. Он отмечал, что одними лишь воздушными атаками невозможно добиться смены власти в Иране, для этого потребовалась бы полномасштабная наземная операция.

