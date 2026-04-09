Репетиция перед высадкой на Луну: НАСА переносит старт «Артемиды-3»

Миссия «Артемида-3» станет испытанием технологий для высадки человека на Луну

НАСА пересмотрело программу пилотируемой миссии «Артемида-3», сместив основной акцент с посадки на Луну на орбитальные испытания. Старт космического корабля теперь запланирован не ранее 2027 года. Подробности миссии — в новом материале 5-tv.ru.

Планы НАСА

Изначально американское космическое агентство рассчитывало осуществить этот полет в период с 2025 по 2026 год, однако из-за необходимости дополнительной подготовки сроки неоднократно сдвигались.

Теперь основной задачей миссии станет демонстрационный полет на околоземной орбите, а возвращение людей на лунный грунт официально отложено до старта «Артемиды-4», который запланирован на 2028 год.

Техника и экипаж

Для миссии «Артемида-3» будут задействованы сверхтяжелая ракета Space Launch System и корабль «Орион». Внешне этот аппарат напоминает корабль эпохи «Аполлонов», однако оснащен современными системами жизнеобеспечения и навигации для работы на больших расстояниях от Земли. В состав экипажа войдут четыре человека: командир, пилот и два специалиста.

Главной технической целью станет проверка взаимодействия с коммерческими лунными посадочными модулями. Астронавты испытают сближение и стыковку с Starship HLS компании SpaceX на окололунной орбите. Также не исключается участие системы Blue Moon от разработчика Blue Origin.

Итоги «Артемиды-2» и подготовка

Корректировка планов базируется на опыте успешной миссии «Артемида-2». В предыдущей экспедиции экипаж достиг рекордного расстояния от Земли — более 406 771 километра, а также подтвердил надежность систем связи и ручного управления в условиях глубокого космоса.

Предстоящий этап «Артемиды-3» станет генеральной репетицией перед возвращением человека на Луну. Специалисты намерены убедиться в надежности сочетания корабля «Орион» и лунных модулей, проверив ключевые компоненты в реальных условиях космоса, что критически важно для безопасности будущих экспедиций.

