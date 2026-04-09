В редакции «Новой газеты» проходят обыски

Элина Битюцкая
Следственные действия связаны с уголовным делом о незаконном использовании персональных данных граждан.

В редакции «Новой газеты» проходят обыски Об этом 9 апреля сообщил источник 5-tv.ru.

Обыски связаны с расследованием уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконное использование персональных данных».

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, дело по факту незаконного использования, передачи, сбора и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта.

«В ходе следственных действий установлено, что за 2025–2026 гг. на частных ресурсах хранения персональных данных осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграмм-каналах», — говорится в сообщении ведомства.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительные органах добавил, что силовики проверяют «Новую газету» на связь с «Новой газетой. Европа»* и «Антивоенным комитетом России»**.

Журналисты уточнили, что силовики прибыли в здание около 12:00.

В марте 2022 года «Новая газета» приостановила работу после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения российского законодательства. В сентябре 2022 года Басманный суд Москвы аннулировал лицензию печатной версии издания, а затем Верховный суд лишил «Новую газету» лицензии электронного СМИ.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-корреспондента «Радио Свободная Европа»* задержали в Забайкалье за госизмен.

* — признана в РФ нежелательной организацией.

** — признан террористической организацией в РФ

