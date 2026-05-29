Россия делает ставку: Путин назвал страну одним из лидеров в сфере ИИ

Путин: Россия одна из трех стран, которые могут создать суверенный ИИ

Россия входит в число немногих стран, которые имеют реальные шансы создать собственный суверенный искусственный интеллект (ИИ). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода после завершения саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Российский лидер подчеркнул, что развитие ИИ уже затрагивает разные сферы: медицину, промышленность, науку, образование, транспорт и торговлю. По словам Путина, Россия в этом направлении заметно продвинулась.

«Россия, наверное, одна из немногих стран, если я бы сказал, даже одна из трех, которые имеют шансы и развивают суверенный свой искусственный интеллект», — заявил президент.

Также Путин привел в пример московскую медицину, в которой технологии ИИ помогают обрабатывать медицинские снимки. По его словам, данные со всей Москвы направляются в один центр, где специалисты проводят оценку и затем передают результаты обратно.

«Это минимизирует временные затраты, повышает качество обслуживания населения, и таких примеров много», — отметил глава государства.

Президент также напомнил о развитии беспилотного транспорта и российских электронных торговых площадок. Он указал, что на базе таких компаний, как Ozon и Wildberries, формируются новые финансовые сервисы.

По словам Путина, для суверенного искусственного интеллекта стране нужны собственные технологические решения, базы данных и исходные модели. Он отметил, что часть российских компаний использует открытые разработки партнеров, в том числе китайских, а другие создают свои базовые модели самостоятельно.

«Некоторые наши компании прямо говорят: да, мы взяли, мы договорились, мы это используем. Некоторые говорят: нет, мы будем создавать свою изначальную, первоначальную формулу», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что создание собственной платформы требует больших вложений, но именно она позволяет применять ИИ в чувствительных сферах. Речь идет об обороне, безопасности и государственном управлении.

Отдельно Путин заявил о готовности России сотрудничать со странами ЕАЭС. По его словам, Москва готова не только делиться разработками, но и помогать партнерам создавать собственные национальные платформы.

«Мы готовы делиться тем, как это делается, чтобы наши друзья и партнеры в странах ЕАЭС создавали свои национальные платформы. И готовы вместе с ними работать», — отметил президент.

Глава государства добавил, что интерес к такому сотрудничеству у партнеров есть. Он связал это в том числе с высоким уровнем доверия между странами Евразийского экономического союза.

Путин также обратил внимание, что для развития искусственного интеллекта нужны не только инвестиции, но и большие энергетические ресурсы. По его словам, у России есть конкурентные преимущества за счет атомной энергетики, гидроэнергетики, а также холодного климата в ряде регионов, где можно естественным образом охлаждать инфраструктуру.

«У нас есть явные конкурентные преимущества. Мы готовы и хотим, и будем сами развивать все, о чем я сказал», — заявил президент.

Он подчеркнул, что Россия намерена развивать собственные решения в сфере искусственного интеллекта и одновременно расширять сотрудничество с партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

