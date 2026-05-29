Посадили невиновных: как раскрыли убийство четырех девочек в магазине йогуртов

Вечером 6 декабря 1991 года в магазине замороженного йогурта I Can’t Believe It’s Yogurt! в американском Остине находились четыре девочки: 17-летние Дженнифер Харбисон и Элиза Томас, 15-летняя Сара Харбисон и 13-летняя Эми Эйерс. Две из них работали в заведении, остальные пришли к ним перед закрытием. Историю рассказало Apnews.

Позже в магазине вспыхнул пожар. Когда спасатели справились с огнем, внутри обнаружили тела всех четырех подростков. Девочки были связаны и застрелены. Преступление потрясло столицу Техаса и на десятилетия стало одним из самых известных нераскрытых дел города.

Только спустя почти 34 года полиция заявила: современные анализы ДНК и повторное изучение старых улик позволили установить предполагаемого убийцу. Им оказался Роберт Юджин Брашерс — преступник, ранее связанный с убийствами и сексуальными преступлениями в других штатах.

Однако привлечь его к ответственности уже невозможно. Мужчина покончил с собой в 1999 году.

Четыре девочки оказались в магазине перед закрытием

Дженнифер Харбисон и Элиза Томас работали в магазине йогуртов. Сара, младшая сестра Дженнифер, и ее подруга Эми Эйерс находились рядом, пока девушки завершали смену.

После нападения преступник поджег помещение. Пламя и вода из автоматической системы пожаротушения серьезно повредили место происшествия, из-за чего следователям было особенно трудно собрать и сохранить возможные улики.

Полиция получила тысячи сообщений от жителей и множество признаний. Однако большинство версий не подтверждались, а расследование годами не приводило к личности убийцы.

За убийство арестовали невинновных

Спустя восемь лет после трагедии полиция задержала четырех подозреваемых: Мориса Пирса, Роберта Спрингстина, Майкла Скотта и Форреста Уэлборна. Спрингстин и Скотт после допросов признались в преступлении и указали друг на друга.

Майкл Скотт был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения, а Роберт Спрингстин — к смертной казни. Однако ни одна физическая улика с места преступления не связывала мужчин с убийством девочек.

Позже осужденные заявили, что признания были получены под давлением. При пересмотре дела появились результаты ДНК-экспертизы, которые исключили всех четверых как носителей мужского генетического профиля, обнаруженного среди улик.

В 2009 году обвинения против Скотта и Спрингстина сняли. Однако личности человека, чья ДНК была найдена в материалах дела, следователи тогда еще не знали.

Старую гильзу вновь проверили спустя десятилетия

Новый этап расследования начался в 2022 году, когда делом занялся детектив полиции Остина Дэниел Джексон. Следователи составили список улик, которые можно было повторно исследовать с помощью современных технологий.

Одной из таких находок стала гильза калибра.380, обнаруженная в сливе в магазине после убийства. Летом 2025 года ее вновь проверили по обновленной базе баллистических данных. Эксперты получили совпадение с нераскрытым убийством, совершенным в 1998 году в штате Кентукки.

Одновременно полиция запросила повторный поиск по мужскому ДНК-профилю, обнаруженному в деле девочек. Полное совпадение выявила лаборатория штата Южная Каролина. След привел к Роберту Юджину Брашерсу.

Убийцу выдала ДНК под ногтями жертвы

Ключевым доказательством стала ДНК, сохранившаяся под ногтями 13-летней Эми Эйерс. Исследование показало, что генетический материал совпадает с образцом Брашерса, который ранее получили в рамках другого расследования.

Полиция также установила, что спустя два дня после убийства девочек Брашерса задерживали на контрольно-пропускном пункте неподалеку от Эль-Пасо. В угнанном автомобиле мужчины нашли пистолет того же калибра, который использовался при убийстве одной из подростков.

Следователи обратили внимание и на схожий почерк преступлений. В других делах, с которыми связывали Брашерса, жертв также связывали их собственной одеждой, подвергали сексуальному насилию, а места преступлений пытались уничтожить огнем. В полиции пришли к выводу, что именно он был единственным убийцей четырех девочек в магазине йогуртов.

Подозреваемый умер задолго до раскрытия дела

Роберт Юджин Брашерс не дожил до момента, когда следователи установили его связь с преступлением в Остине. В 1999 году он покончил с собой во время многочасового противостояния с полицией в мотеле штата Миссури.

К тому времени правоохранители уже связывали его с другими нападениями. Современные ДНК-технологии позволили установить его причастность к убийству женщины в Южной Каролине, изнасилованию несовершеннолетней в Теннесси и убийству матери и дочери в Миссури.

Суд оправдал мужчин, которых считали убийцами

В феврале 2026 года суд официально признал невиновными четырех мужчин, которых ранее обвиняли в убийстве подростков. К тому моменту Морис Пирс уже умер, а Скотт, Спрингстин и Уэлборн десятилетиями жили с последствиями ошибочного расследования.

Спрингстин в свое время ожидал исполнения смертного приговора, а Скотт провел годы в заключении по обвинению в преступлении, которого не совершал. На судебном заседании представители прокуратуры признали, что государство допустило тяжелую ошибку.

