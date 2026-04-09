Прожил почти полвека: умер самый старый голубь в мире
Владелец признался, что пернатый не был просто питомцем.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В США умер голубь-рекордсмен, проживший 43 года
В США умер голубь по имени Шугар, который официально признан самым старым в мире. Об этом сообщает портал Oddity Central.
Птица прожила 43 года, став рекордсменом по долгожительству. Предыдущий обладатель этого титула прожил почти на 15 лет меньше.
Владелец Шугара, 77-летний Дьюэйн Орендер, признался, что голубь был для него не просто питомцем, а полноценным членом семьи и лучшим другом.
«Он был очень счастливым и всегда рядом со мной. Мы были лучшими друзьями», — рассказал хозяин птицы.
Пернатый был очень привязан к своему владельцу. Однажды, когда Орендер попал в больницу, голубь впал в депрессию. Шугар перестал есть и почти не двигался, пока хозяин не вернулся домой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградском зоопарке в возрасте 16 лет умер знаменитый амурский тигр по кличке Амадей. Причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
