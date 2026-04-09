Нетаньяху поручил кабмину Израиля начать прямые переговоры с Ливаном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба израильского лидера.

По его словам, решение о начале диалога было принято после неоднократных обращений со стороны Ливана.

«В связи с неоднократными обращениями Ливана о начале прямых переговоров с Израилем, вчера на заседании кабинета министров я распорядился в кратчайшие сроки начать прямой переговорный процесс с Ливаном», — заявил Нетаньяху.

Главная цель переговоров — разоружение шиитского движения «Хезболла» и установление мира между соседними государствами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нетаньяху отмечал, что прекращение огня между Израилем, США и Ираном не распространяется на Ливан и движение «Хезболла». Поэтому, несмотря на перемирие, армия продолжила наносить удары по позициям шиитской организации. Так, накануне Израиль атаковал Ливан. По данным ливанской Службы гражданской обороны, жертвами стали более 250 человек.

