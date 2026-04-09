«Серьезное испытание»: Каллас предупредила об опасности ударов Израиля по Ливану

|
Элина Битюцкая
Глава евродипломатии заявила, что действия армии выходят за рамки самообороны.

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Атаки Израиля на Ливан ставят под удар хрупкое перемирие между США и Ираном. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Хезболла» втянула Ливан в войну, но право Израиля на самооборону не оправдывает причинения столь масштабных разрушений. Действия Израиля подвергают серьезному испытанию перемирие между США и Ираном», — написала политик на своей странице в соцсети Х.

Каллас настаивает на распространии условий перемирия в том числе и на Ливан, чтобы остановить войну. Она также подчеркнула необходимость разоружения «Хезболлы» и выразила поддержку ливанским властям в этом процессе.

Накануне Израиль нанес новый удар по Ливану, проигнорировав действующее соглашение о перемирии. По данным ливанской Службы гражданской обороны, жертвами атак стали 254 человека, еще 1165 получили ранения. В одном Бейруте погибли 92 мирных жителя, пострадали — 742.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тогда заявил: соглашение о перемирии не распространяется на Ливан и «Хезболлу», поэтому удары продолжатся.

