Умер знаменитый генетик Виктор Драгавцев

Ушел из жизни академик РАН Виктор Драгавцев

В ночь на 8 апреля скончался заслуженный деятель науки России, ученый-генетик, академик Российской академии наук (РАН) Виктор Драгавцев. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова, где он когда-то работал директором.

«С Виктором Александровичем уходит целая эпоха из жизни ВИР, интересы которого он отстаивал на протяжении всей своей 15-летней деятельности на посту директора», — сказала директор ВИР имени Вавилова Елена Хлесткина.

Виктор Драгавцев родился в 1935 году в Краснодарском крае. После окончания Казахского сельскохозяйственного института он посвятил жизнь генетике и селекции растений. С 1990 по 2005 год он возглавлял институт имени Вавилова, а в последние годы продолжал трудиться главным научным сотрудником лаборатории экологической генетики и селекции отдела светофизиологии и биопродуктивности агроэкосистем в Агрофизическом научно-исследовательском институте (НИИ).

Кроме того, Драгавцев — автор более 530 научных работ и 20 монографий, обладатель патентов и авторских свидетельств, а также наставник, подготовивший 12 докторов и 35 кандидатов наук.

За свои заслуги Виктор Драгавцев был удостоен ордена Дружбы и золотой медали имени Вавилова.

