Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщили в Кремле.

«В связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», — говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что министр обороны России Андрей Белоусов получил указания остановить боевые действия на всех направлениях. При этом российские военнослужащие должны быть готовы пресечь возможные провокации со стороны противника.

В Кремле также выразили надежду, что Украина последует примеру России и прекратит боевые действия в связи с празднованием Пасхи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова прибудет в столицу в Великую субботу, 11 апреля. В этом году святыню привезут при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании на самолете «Валентина Терешкова».

