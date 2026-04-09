Благодатный огонь доставят в Москву в Великую Субботу

Святыню привезут Россию на самолете «Валентина Терешкова».
Фото: Фонд Андрея Первозванного
Благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова прибудет в столицу в Великую субботу, 11 апреля. Об этом сообщили на сайте Фонда Андрея Первозванного.
«11 апреля делегация Фонда Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь из иерусалимского Храма Воскресения Христова в Москву», — указано в сообщении.
В этом году святыню привезут при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании на самолете «Валентина Терешкова», принадлежащем госкорпорации «Роскосмос».
Вечером 11 апреля во Внуково представители разных епархий смогут принять огонь, однако широкой встречи не запланировано. Делегация доставит его в Храм Христа Спасителя к Патриаршему пасхальному богослужению.
Тем временем священник Владислав Береговой, руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, 6 апреля дал верующим совет на последние дни перед Пасхой. Он порекомендовал не готовить куличи самостоятельно, а посвятить время молитве. Он призвал не тратить свое драгоценное время, так как тем самым люди себя духовно обкрадывают.
