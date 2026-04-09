Кирилл Дмитриев в США встречается с представителями администрации Трампа — какие темы на повестке

Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Впереди обсуждение двух важнейших тем.

Какие встречи проведет Кирилл Дмитриев в США в апреле 2026

Фото: © РИА Новости/Сергей Булкин

Reuters: Дмитриев находится в США для обсуждения Украины и сотрудничества

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в данный момент находится в США, где у него запланированы встречи с членами администрации американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщают журналисты агентства Reuters.

Согласно их данным, на повестке две основные темы — урегулирование украинского вооруженного конфликта и экономическое сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами. Авторы материала также уточнили, что в ходе переговоров может также быть затронут вопрос американских санкций в отношении российской нефти.

Прежде Кирилл Дмитриев, комментируя ход урегулирования украинского кризиса, заявлял — к Киеву наконец-то пришло осознание, что Вашингтон готов предоставить гарантии безопасности, но только при условии полного вывода вооруженных формирований из Донбасса. Лидер киевского режима Владимир Зеленский, по словам политика, пойти на этот шаг пока не готов.

Дмитриев также отметил, что переговоры по вопросам конфликта продолжаются, но проходят в закрытом формате. При этом на данный момент нет конкретных планов по трех- и двусторонней встрече — когда она состоится, неизвестно.

Ранее, писал 5-tv.ru, спецпредставитель президента РФ обвинил генерального секретаря НАТО Марка Рютте в неспособности защищать интересы альянса. Так Дмитриев отреагировал на критику Рютте в адрес союзников, не поддержавших военную операцию США против Ирана.

Кирилл Дмитриев в США встречается с представителями администрации Трампа — какие темы на повестке

