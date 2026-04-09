«Провальный Рютте»: Дмитриев заявил, что генсек НАТО не способен защитить альянс

Ранее глава альянса критиковал союзников, не поддержавших Вашингтон в операции против Ирана.

Дмитриев: Марк Рютте не способен защищать интересы НАТО

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не способен защищать интересы альянса.

«Провальный Рютте провалил защиту провального НАТО», — написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на своей странице в соцсети X.

Так Дмитриев прокомментировал отрезок интервью генсека Североатлантического альянса американскому телеканалу CNN. В нем глава организации критикует страны НАТО, не поддержавшие Вашингтон в операции «Эпическая ярость».

Ранее официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте должен был обсудить вопрос о возможном выходе из альянса.

Подобные заявления звучали и прежде на фоне резкой критики Трампа в адрес союзников по оборонному блоку — он был крайне разочарован в странах, которые отказались поддержать Вашингтон в проведении военной операции против Ирана.

