Поругались и разделились: на Камчатке пропала группа туристов

Мурад Устаров
Мурад Устаров

Путешественники могли попасть в пургу и замерзнуть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

На Камчатке из-за ссоры пропала группа туристов

Группа из семи человек пропала во время туристического похода в Камчатском крае. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на данные министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева.

Известно, что 28 марта девять путешественников вышли из поселка Пиначево в Елизовском районе, однако после вспыхнувшего конфликта решили разделиться. Двое участников пошли коротким путем и добрались до Семеновского кардона.

Остальные члены компании без мобильных средств и палаток решили продолжить основной маршрут. В последний раз они выходили на связь 6 апреля и заявили, что с ними все в порядке.

«Ругаться, делиться на подгруппы надо дома, а не на маршруте», — добавил Лебедев.

Туристы планировали за сутки дойти до Авачинского перевала. По словам главы ведомства, есть риск, что они могли попасть в пургу и замерзнуть. Сейчас их поиском занимаются спасательные службы.

