Отказалась от семьи: женщина пропала после родов и нашлась через 42 года

Дарья Орлова
Поиски длились десятилетиями, однако финал истории оказался неожиданным.

Фото: Zuma/ТАСС

Mirror: женщина пропала после родов и нашлась через 42 года

В США женщину, пропавшую в 1970-х после рождения ребенка, удалось найти спустя 42 года. Речь идет о Луле Энн Гиллеспи-Миллер, которая внезапно ушла из дома, оставив троих детей, включая младенца. Ее историю рассказало издание Mirror.

Женщину обнаружили благодаря работе частного детектива, которого наняла ее дочь. К тому моменту пропавшую уже считали погибшей, однако родственница решила все же попытаться узнать правду.

«После 42 лет разлуки с семьей 69-летняя женщина призналась, что ее настоящее имя — Лула Гиллеспи-Миллер и что с момента исчезновения она использовала псевдоним. Она жила в 1,2 тысячи миль от своего дома. Важно отметить, что никакого преступления совершено не было», — сказано в материале.

Выяснилось, что вскоре после исчезновения женщина начала новую жизнь под другим именем и на протяжении всех этих лет не поддерживала связь с близкими. Несмотря на то, что ее удалось найти, воссоединения семьи не произошло — Лула Энн не захотела возобновлять отношения с детьми.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
Куда поехать на майские: Кострома подорожала на фоне туристического бума
18:26
В Ливане сообщили о сотнях убитых и раненых после атаки Израиля на страну
18:22
Умер бывший главный тренер баскетбольного ЦСКА Душко Вуйошевич
18:18
«Черный дождь»: что было бы с миром при ядерном ударе США по Ирану
18:15
В Иране допустили отказ от перемирия при продолжении ударов ЦАХАЛ по Ливану
18:00
«Дождь перейдет в снег»: москвичей предупредили о резком похолодании

Сейчас читают

Отзыв иска и потепление с Баку: почему Иран освободил французских шпионов
Еще один день отдыха: россиян ждут длинные майские выходные
Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся
Чистый четверг: что нужно и нельзя делать 9 апреля, традиции и приметы

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео