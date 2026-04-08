Отказалась от семьи: женщина пропала после родов и нашлась через 42 года

Mirror: женщина пропала после родов и нашлась через 42 года

В США женщину, пропавшую в 1970-х после рождения ребенка, удалось найти спустя 42 года. Речь идет о Луле Энн Гиллеспи-Миллер, которая внезапно ушла из дома, оставив троих детей, включая младенца. Ее историю рассказало издание Mirror.

Женщину обнаружили благодаря работе частного детектива, которого наняла ее дочь. К тому моменту пропавшую уже считали погибшей, однако родственница решила все же попытаться узнать правду.

«После 42 лет разлуки с семьей 69-летняя женщина призналась, что ее настоящее имя — Лула Гиллеспи-Миллер и что с момента исчезновения она использовала псевдоним. Она жила в 1,2 тысячи миль от своего дома. Важно отметить, что никакого преступления совершено не было», — сказано в материале.

Выяснилось, что вскоре после исчезновения женщина начала новую жизнь под другим именем и на протяжении всех этих лет не поддерживала связь с близкими. Несмотря на то, что ее удалось найти, воссоединения семьи не произошло — Лула Энн не захотела возобновлять отношения с детьми.

