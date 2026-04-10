Новые удары: Израиль и Ливан продолжают боевые действия

Израиль и Ливан продолжают взаимные удары

Израиль нанес новые удары по Ливану. Под огнем оказались районы на юге страны, в том числе Аль-Баблия, где зафиксирован ракетный удар с моря.

В ответ «Хезболла» атаковала территорию Израиля. Баллистическая ракета поразила район военно-морской базы в Ашдоде.

Взлет и посадка в аэропорту Бен-Гурион были остановлены. Сообщается и о выпущенных ракетах в сторону Тель-Авива, Хайфы и северных районов страны.

Кроме того, под удар попала военная техника и инфраструктура армии в одном из приграничных населенных пунктов Израиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.