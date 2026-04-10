Тела двух пропавших туристов обнаружили на Камчатке

Мурад Устаров
Живыми найдены еще двое, судьба остальных остается неизвестна.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

В Камчатском крае за Авачинским перевалом найдены тела двух туристов, которые входили в группу из семи человек, пропавшую во время похода. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На месте обнаружения погибших сейчас работают специалисты. Они проводят осмотр территории и фиксируют все обстоятельства трагедии.

Собеседник также отметил, что работники местной туристической компании «Причал» нашли живыми двоих членов группы. В настоящее время их доставили на базу на перевале. Судьба оставшихся путешественников остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что туристическая группа из девяти человек отправилась в поход. По дороге двое участников после спора решили пойти короткой дорогой, но основная часть выбрала продолжить путь по главной. В последний раз они выходили на связь 6 апреля. Команда отправилась дальше без мобильных средств и палаток.

