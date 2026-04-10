На Камчатке врачи спасли жизнь мужчине, отбивая ритм его сердца по телефону

Рита Цветкова
Житель села Мильково вызвал скорую помощь, после чего потерял сознание — счет пошел на минуты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Слаженная работа фельдшера скорой помощи и врачей Мильковской районной больницы на Камчатке помогла спасти еще одну жизнь. И это при том, что медики координировали действия на расстоянии — по телефону. Об удивительном случае возвращения мужчины с того света после полной остановки сердца рассказали представители регионального Минздрава.

Жителю села Мильково стало плохо дома — слабость, частое сердцебиение. Мужчина почувствовал, что он при смерти, и вызвал скорую. Вскоре после звонка он потерял сознание. Бригада прибыла на место быстро, не прошло и десяти минут, пациент к этому моменту уже лежал без чувств на полу.

Врач снял электрокардиограмму (ЭКГ), которая показала симптомы желудочковой тахикардии. Сердце билось с частотой 235 ударов в минуту, что фактически означает остановку эффективного кровообращения, что грозит обычно полной его остановкой. Фельдшер связался с коллегой из районной больницы и передал данные о состоянии пациента.

Ситуация оказалась фатальной, промедление стоило бы жизни мужчине — ему требовалась срочная электроимпульсная терапия. Эта процедура требует особой осторожности, так как связана с серьезными рисками в случае ошибки. Разряд необходимо было нанести в строго определенную фазу сердечного цикла, чтобы орган продолжил работать. На проводе с фельдшером оказалась терапевт Анна Яковлева.

«Находясь на другом конце провода, врач Анна Александровна, ориентируясь на данные монитора и описание ритма, буквально высчитывала и отбивала ритм для фельдшера, чтобы тот нанес синхронизированный разряд в нужную секунду», — цитирует ведомство начальника медчасти больницы Ольгу Солодухину.

После разряда в 200 джоулей сердце мужчины перезагрузилось, и он пришел в сознание. Однако дома его оставлять было нельзя. Пациента госпитализировали, но к моменту прибытия в стационар он уже был стабилен. Его жизни сейчас ничто не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал невероятную историю спасения — в Дагестане житель затопленного села Хатиб Джабраилов спас из смертельной ловушки четверых детей.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
«Животному разрешили»: Трамп назвал жестокое убийство женщины виной администрации Байдена
9:05
Экс-солист «На-На» Соколов рассказал об отличии своего поколения от современной молодежи
8:55
ВСУ жестоко убили бунтующих мобилизованных в Харьковской области
8:47
«Они меня противного терпели»: Кирилл Зайцев рассказал о своей семье
8:41
В затопленные районы Дагестана направили 100 сотрудников МЧС
8:36
«Волос слишком седой»: Ворожцов о том, почему его не возьмут в кино про космос

Сейчас читают

Метеоризм в космосе: астронавтам «Артемиды-2» запретили пускать газы
Брак как защита: семейные узы снижают вероятность развития рака
Астероид Апофис на подлете: «сотни Хиросим» и сближение, которое напугало мир
Астероидная угроза: как ученые спасают человечество от конца света

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на апрель 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео