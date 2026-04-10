Деньги, подарки и «пятерки»: две учительницы совращали одного и того же подростка

NYP: в США две учительницы совращали одного и того же подростка

В США двух сотрудниц образовательного учреждения обвинили в сексуальных домогательствах к одному и тому же школьнику. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По данным следствия, жертвой неправомерных действий стал юноша, которому на момент совершения преступлений было около 15–16 лет. Инциденты происходили в течение длительного периода времени и включали в себя не только физическую близость, но и оказание материального влияния на подростка ради сохранения его привязанности.

Согласно материалам дела, 27-летняя преподавательница психологии Хейли Бек начала оказывать знаки внимания ученику еще в декабре 2024 года.

Женщина использовала свое положение, чтобы манипулировать успеваемостью юноши: она делала за него домашние задания и необоснованно завышала оценки.

Кроме того, Бек передавала подростку крупные суммы денег более 600 долларов, дарила подарки и позволяла пользоваться своим личным автомобилем. Следствие установило, что между ними происходили половые акты.

Второй фигуранткой дела стала 47-летняя Анджела Бурлака, которая проработала в системе образования четверть века. Ее противоправная деятельность вскрылась после того, как бабушка мальчика обнаружила в его телефоне присланную учительницей видеозапись откровенного содержания.

Пожилая женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. В результате разбирательства летом 2025 года обе подозреваемые были отстранены от исполнения обязанностей.

Бурлака предпочла добровольно сдать свою лицензию на преподавание, а Бек была уволена решением школьного совета единогласно. Сейчас все собранные доказательства переданы в прокуратуру для вынесения официального обвинения.

