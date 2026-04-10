Бананы приносят ощутимую пользу здоровью и улучшают сон

Бананы давно стали предметом споров: одни считают их слишком калорийными и «опасными» для фигуры, другие — практически идеальным продуктом для здоровья.

Современные данные все чаще подтверждают: этот фрукт способен приносить ощутимую пользу, в том числе помогать наладить сон. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Почему бананы недооценивали

Скепсис вокруг бананов существует не первый год. Еще в начале XX века их критиковали — в частности, в публикации Американской медицинской ассоциации 1917 года утверждалось, что «банан является причиной расстройства желудка и коварным диетическим компонентом».

Сегодня подход к питанию изменился: продукты все реже делят на «вредные» и «полезные» без оговорок. Тем не менее, вопросы о калорийности бананов остаются актуальными.

В среднем 100 граммов банана содержат около 89 калорий, 1,5 грамма белка, 0,5 грамма жира и примерно 21 грамм углеводов. При этом важно учитывать стадию зрелости: зеленые плоды на 70–80% состоят из крахмала, который по мере созревания превращается в сахар, и в спелом фрукте его остается около 1%.

Банан как «натуральное средство для сна»

Одно из самых интересных свойств бананов — их влияние на ночной отдых. Благодаря высокому содержанию калия этот фрукт помогает снижать вероятность мышечных спазмов, которые могут мешать спать.

Кроме того, магний, входящий в состав бананов, способствует расслаблению нервной системы. Особенно это заметно у людей старшего возраста: регулярное употребление бананов может положительно сказаться на качестве сна. Поэтому этот фрукт вполне подходит даже для вечернего перекуса.

Витамины и микроэлементы

Банан — это не просто источник энергии, но и набор полезных веществ. В одном плоде содержатся витамин B6, клетчатка, калий, магний и витамин C.

Эти компоненты помогают организму справляться со стрессом, поддерживают иммунитет и косвенно влияют даже на внешний вид — состояние кожи и общий тонус.

Как бананы помогают пищеварению

Этот фрукт часто включают в щадящие диеты. Например, он является частью диеты BRAT (бананы, рис, яблочное пюре, тосты), которую назначают при проблемах с желудком.

Бананы мягко воздействуют на слизистую и помогают восполнить электролиты, особенно калий.

Отдельно стоит отметить незрелые плоды: они содержат резистентный крахмал — особый тип углеводов, который медленно усваивается и служит питательной средой для полезной микрофлоры кишечника. Это может играть роль в профилактике заболеваний ЖКТ.

Польза для сердца

Калий, которым богаты бананы, важен для регулирования водного баланса и снижения уровня натрия в организме.

Избыток натрия может повышать давление, а калий помогает выводить его и снижает нагрузку на сосуды. Поэтому бананы часто включают в рацион, направленный на поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы.

Бананы и физическая активность

Несмотря на распространенные мифы, бананы не способствуют набору веса сами по себе. Да, в них больше сахара, чем в некоторых других фруктах, но при умеренном употреблении это не проблема.

За счет высокой энергетической ценности и содержания клетчатки бананы часто выбирают в качестве перекуса до или после тренировки. Они дают длительное чувство сытости и обеспечивают организм энергией без резких скачков сахара в крови.

Сколько можно есть

Для большинства людей бананы — это безопасная и полезная часть рациона. Главное — соблюдать баланс и сочетать их с продуктами, содержащими белки и полезные жиры.

Также важно помнить о гигиене: как и любые фрукты с кожурой, бананы нужно мыть перед употреблением, чтобы избежать риска инфекций.

В итоге банан — это универсальный продукт, который можно есть в сыром виде, запекать или добавлять в блюда. И, как показывают современные данные, он способен не только утолить голод, но и помочь организму работать более эффективно.

