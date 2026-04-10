В Запорожской области задержан местный житель за передачу данных Украине

В Запорожской области задержан житель Веселовского района, передававший Украине данные о дислокации российских Вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По данным следствия, мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем Главного управления разведки министерства обороны Украины через мессенджер Telegram и стал сотрудничать с киевским режимом.

По указанию кураторов он собирал и передавал данные о местах размещения личного состава и военной техники российских военных в Запорожской области. За эти сведения мужчине обещали выплатить вознаграждение, но деньги он в итоге так и не получил.

Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

