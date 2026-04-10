Беги от него: психотерапевт рассказала, когда пора уходить от мужа

Daily Mail: если партнер высмеивает вашу внешность, нужно уходить от него

Крах семейных отношений часто начинается с незаметных «красных флажков», которые проявляются спустя годы после свадьбы. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению эксперта с 25-летним стажем Люси Бересфорд, одной из главных проблем является скрытое презрение под видом безобидных шуток. Если партнер высмеивает вашу внешность, карьеру или траты, а затем обвиняет вас в отсутствии чувства юмора — это классический газлайтинг.

Еще одним тревожным знаком становится использование секса как инструмента давления или наказания. Бересфорд вспоминает случай пациентки, чей муж после операции внушал ей, что она больше не привлекательна, проецируя свои страхи на супругу.

Точкой невозврата также считается отсутствие споров: когда пара перестает обсуждать сложные темы и уходит в «режим тишины», накопленные обиды начинают разрушать брак изнутри.

Специалист акцентирует внимание и на бытовом неравенстве, которое может стать последней каплей даже в многодетных семьях. Психотерапевт приводит в пример женщину, которая подала на развод в свой день рождения после того, как муж, не участвовавший в воспитании четверых детей, отказался организовать обещанный пикник из-за усталости.

К списку критических факторов эксперт относит эмоциональную холодность, когда успешный супруг избегает близости, ссылаясь на занятость, и систематические нарушения доверия в денежных вопросах или зависимости от алкоголя.

Финальным признаком считается расхождение в фундаментальных ценностях, таких как решение завести детей или выбор места для жизни в старости. Если компромисс невозможен, единственный путь к счастью может лежать через расставание.

